Reconnaissance pour Louis Bouchard

Louis Bouchard, membre directeur de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, vient d’être reconnu, pour la deuxième fois, dans le cadre du programme du CN, «Cheminots du CN dans la collectivité». Cette reconnaissance est accompagnée d’une somme de 500 $ remise à l’organisme promoteur.

Ce programme, créé en 2008, appuie les employés actifs et retraités, ainsi que les membres de leur famille qui font du bénévolat dans la collectivité en accordant des dons aux organismes sans but lucratif dans lesquels les cheminots travaillent bénévolement. Le CN entend ainsi contribuer à renforcer et à améliorer le tissu social des collectivités.

M. Bouchard est membre du conseil d’administration de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup depuis 2011. Son engagement constitue un appui des plus significatifs à la poursuite de la mission de l’organisation.

Le conseil d’administration a tenu à remercier Louis Bouchard pour la constance et la générosité de son engagement envers la Société, de même que le programme Cheminots dans la collectivité pour la portée de son esprit civique.