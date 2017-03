Un comité Ami des ainés formé dans les Basques

Quelque 70 personnes se sont réunies le 21 février dernier à Trois-Pistoles pour participer à la tournée Vieillissement en santé et au lancement de la politique MADA. Comme souhaité, un comité chargé d’assurer la mise en œuvre du plan d’action a été formé.

Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, se dit très fier de la rencontre et de l’enthousiasme généré lors de cette journée. «Tous les objectifs de la journée ont été atteints. Cette rencontre nous a montré que les organismes du territoire sont très actifs quant au développement de la qualité de vie des ainés et je vois d’ailleurs en nos ainés un dynamisme et une implication hors pair. »

À la suite de la rencontre des partenaires et d’un diner amical, le début de l’après-mqidi a permis de dévoiler la politique MADA de la MRC et son plan d’action 2016-2019. Avec une telle politique, l’ensemble des municipalités de la MRC des Basques rejoint ainsi le mouvement Municipalité Amie des Ainés (MADA) qu’avaient déjà entrepris les municipalités de Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu et Sainte-Rita.

Le plan d’action est disponible sur le site internet de la MRC. Parmi les actions déjà en cours, comptons l’organisation d’un salon bisannuel des ainés et de la famille. Ce premier salon se tiendra en octobre prochain dans la municipalité de Saint-Clément, première municipalité du Bas-Saint-Laurent à être à la fois amie des ainés et amie des enfants.