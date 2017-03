La Bibliothèque de Saint-Jean-de-Dieu portera le nom de Rose-Alma-Dubé

Le samedi 4 mars 2017 restera un grand jour pour la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et les descendants de Mme Rose-Alma Dubé. C’est la date qu’on avait choisie pour honorer à titre posthume cette grande dame ayant vécu dans cette municipalité et pour souligner l’inauguration de la Bibliothèque municipale qui portera désormais son nom.

Aménagée en 2013 à l’intérieur de l’église en 2013, la bibliothèque municipale de Saint-Jean-de-Dieu porte l’empreinte de Mme Dubé, décédée le 11 octobre 2016 à 96 ans. Conçue avec le plus grand soin, à l'ère du modernisme et dans un souci environnemental par son chauffage à la biomasse forestière, cette bibliothèque, un lieu unique de convergence et de culture populaire, ne laisse personne indifférent dans le milieu.

Elle avait besoin d'une âme, d'une identité à laquelle tous puissent se reconnaître. On n'a pas mis beaucoup de temps avant de suggérer que le nom de Rose-Alma Dubé y soit associé à jamais. Mme Dubé a marqué la communauté avec ses 21 enfants et ses 142 descendants. Cette seule empreinte historique a fait d'elle un modèle de vitalité, « vitalité que nous espérons voir transposer sur la vie culturelle de la communauté de Saint-Jean-de-Dieu », indiquent les membres du comité de bibliothèque.

Le maire Alain Bélanger ajoutait avec à propos que le Québec tout entier était tombé en amour avec Rose-Alma Dubé de par sa contribution à l'essor démographique de Saint-Jean-de-Dieu. « Mais peu de gens la connaissent comme lectrice assidue de documentaires et de faits vécus cherchant à abreuver sa soif insatiable de savoir et de culture. »