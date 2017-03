Rivière-Bleue recevra Jérôme Couture à La Petite Séduction

Rivière-Bleue a finalement connu l’identité de l’artiste qu’elle aura à charmer dans le cadre de l’émission La Petite Séduction. Il s’agit du chanteur Jérôme Couture.

Protégé de Marc Dupré lors de la première saison de La Voix où il s’en rendu en finale, Jérôme a depuis réalisé deux albums. Amateur de musique et de danse et passionné d’histoire et d’archéologie, l’artiste originaire du Saguenay tombera sans aucun doute sous le charme du patrimoine et de l’histoire singulière de Rivière-Bleue.

Rappelons aux gens que le tournage de l’émission aura lieu les 20 et 21 mai et que la diffusion sera le 14 juin. D’ici là, venez rencontrer l’équipe de La Petite Séduction le 29 mars à 19 h au gymnase du Complexe sportif Rosaire-Bélanger. Vous saurez tout des dessous de la production et de la façon dont Rivière-Bleue séduira Jérôme Couture.