Les Paramédics de la région en grève générale dès le 9 mars

Plusieurs techniciens ambulanciers du Bas-Saint-Laurent, membres de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), exerceront leur droit de grève à partir de ce jeudi, 9 mars, dès minuit. La population du KRTB n’a toutefois rien à craindre en matière de sécurité, les services essentiels seront maintenus.

Au KRTB, cet avis de grève générale et illimitée touchera ainsi la Fraternité des paramédics de Saint-Alexandre, la Fraternité des paramédics du Grand-Portage et la Fraternité des paramédics de La Pocatière.

Il faut savoir que les priorités d’interventions de 0 à 8 ne sont pas touchées, c’est donc dire que les services d’urgence seront traités de façon habituelle, sur toutes les plages horaires prévues. Toutefois, les paramédics ne feront plus le lavage intérieur et extérieur des ambulances, sauf si requis pour la prévention des infections.

«Il est certain que nous nous assurerons toujours d’assurer un service irréprochable à la population. L’ensemble de nos membres ont l’intérêt public à cœur et n’accepteront jamais de compromettre la sécurité de nos concitoyens», assure le Louperivois Daniel Chouinard, président de la FPHQ, via communiqué.

TRIBUNAL, CONVENTION ET SYNDICAT

À la suite d’une audience, le Tribunal administratif du travail a justement déclaré que les services essentiels prévus sont suffisants pour que la santé de la population ne soit pas mise en danger.

La grève des paramédics de la région s’inscrit dans un vaste mouvement à l’échelle nationale. En effet, l’ensemble des membres de la FPHQ y participent afin de dénouer l’impasse du renouvellement des conventions collectives, échues depuis mars 2015.

«Nos membres n’en peuvent tout simplement plus d’être pris entre l’arbre et l’écorce. Le ministre Gaétan Barrette doit absolument prendre les moyens nécessaires pour permettre aux employeurs de mettre fin à ce conflit qui perdure», conclut M. Chouinard.

TÉMISCOUATA

Rappelons qu’au Témiscouata, les techniciens ambulanciers de la Coopérative des paramédics du Témiscouata, à l’instar de 15 autres casernes au Québec, sont en grève pour une durée illimitée depuis le 16 février.