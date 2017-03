Manifestation pour la liberté d'expression à Rivière-du-Loup

Deux citoyens de Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, Jacqueline Tremblay et Denis Tarko, se sont déplacés à Rivière-du-Loup afin de dénoncer la motion M-103 contre l'islamophobie déposée en Chambre des communes par la députée libérale Iqra Khalid en décembre dernier.

Devant l'hôtel de ville, ils ont brandi des pancartes avec des inscriptions anti-charia et en faveur la liberté d'expression. Des manifestations ont été ainsi organisées partout au Canada. Les manifestants déplorent que la motion M-103 brime la liberté d'expression, en interdisant la critique à propos des religions, dont l'islam.

La motion M-103 demande au gouvernement de reconnaitre «qu’il faille endiguer le climat de haine et de peur qui s’installe dans la population» et de «condamner l’islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques».