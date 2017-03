Choisir un emploi, c’est aussi le choix d’une région

Le Salon de l’emploi du Témiscouata 2017 se tiendra le jeudi 30 mars, de 13 h à 19 h, à Témiscouata-sur-le-Lac, au gymnase de l’École secondaire de Cabano.

Le Salon de l’emploi du Témiscouata permet, et ce depuis 18 ans, d’obtenir un portrait complet du marché de l’emploi du Témiscouata et de faire le lien entre les besoins des entreprises en quête de main-d’œuvre et ceux des chercheurs d’emploi qui veulent offrir leurs services directement aux employeurs.

En plus de rencontrer des employeurs et consulter des centaines d’offres d’emploi, les visiteurs, jeunes et moins jeunes, pourront voir une image positive et attrayante de la région (section Vivre ici), découvrir d’autres options professionnelles (section Entrepreneuriat), lever le voile sur les formations pouvant être offertes ici (section Formation), identifier les ressources dédiées aux étudiants et aux jeunes de la région (section Jeunesse) ainsi que celles s’adressant aux travailleurs et aux chercheurs d’emploi (section Services).

LIEU DE RÉSEAUTAGE

Un brunch sera tenu dans le cadre du Salon de l’emploi du Témiscouata. Employeurs, entrepreneurs, gestionnaires, intervenants, élus, sont invités à prendre part à cette activité de réseautage où aura lieu une présentation de bons coups et de témoignages d’employeurs, en collaboration avec la Table RH du Témiscouata. Les places sont disponibles au cout de 25 $, sur réservation.

Pour plus d’information, il est possible de contacter Emmanuelle Rivard, coordonnatrice de l’évènement, par téléphone au 418 893-5837, poste 102 ou, sans frais, au 1 877-593-5837, et par courriel au emmanuelle.rivard@accesemploi.org. Il est aussi possible de consulter la page web accesemploi.org/salonemploitemiscouata.