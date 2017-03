Groupe de soutien pour les personnes en deuil d'un être cher

L’Association du cancer de l’Est du Québec invite toutes les personnes qui ont perdu un être cher à la suite d’un cancer ou d’une maladie dégénérative à s’inscrire dès maintenant au prochain groupe de soutien dont les rencontres débuteront à Rimouski en avril.



Cette série de 10 rencontres hebdomadaires aura lieu au Centre de mieux-être Cendrine et Philippe, à Rimouski. Les animatrices sont Nancy Fournier, agente de relations humaines, et Claudine Corneau, bénévole en entraide et accompagnement. Toutes deux sont détentrices de la formation offerte par la Maison Jean-Monbourquette pour l’animation de groupes de soutien pour endeuillés.



Surmonter la perte d’un être cher peut s’avérer parfois difficile. Les personnes endeuillées peuvent se retrouver momentanément déstabilisées : sentiment d’irréalité, mémoire défaillante, désorganisation, sentiment de perdre pied. Ces personnes ont besoin d’être écoutées, renseignées sur les étapes normales du deuil, soutenues et réconfortées afin de cheminer dans l’épreuve.

Accessible gratuitement, ce groupe de soutien peut accueillir un maximum de 6 à 8 participants. Il a pour objectifs d’offrir un lieu d’accueil et de parole, de favoriser le soutien mutuel et l’entraide entre les participants, de permettre l’expression des émotions liées au deuil dans un climat de confiance et de respect en plus de briser la solitude et l’isolement.



Vous aimeriez joindre ce groupe? Communiquez dès maintenant avec Nancy Fournier, au numéro 418 724‑0600 ou 1 800 463‑0806, poste 2031, pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements.