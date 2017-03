Philippe Couillard s’intéresse à la formation professionnelle

Dans le cadre de sa tournée au Bas-Saint-Laurent, le premier ministre Philippe Couillard s’est intéressé à la formation professionnelle. Le mercredi 1er mars, il s’est notamment rendu au Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup pour y rencontrer ses responsables, des étudiants et des enseignants.

«Dans les régions, je vais beaucoup parler d’économie. Ce qu’on sait maintenant au Québec, dans les régions, la mienne, ici au Bas-Saint-Laurent et même en Gaspésie, de plus en plus on a un problème de trouver de la main-d’œuvre qualifiée et même moins qualifiée pour les employeurs. Ç’a complètement changé le tableau économique des dernières années et ce qu’on a ici c’est un outil de développement économique pour le Québec et la région», a mentionné M. Couillard.

Édith Samson, présidente de la Commission scolaire Kamouraska – Rivière-du-Loup, voyait dans la visite du premier ministre une bonne occasion de parler de la formation professionnelle. «Il faut démystifier la formation professionnelle, nos programmes mènent à des emplois très intéressants et valorisants», a-t-elle souligné. Mme Samson soutient également que de plus en plus de travailleurs font un retour aux études afin de réorienter leur carrière. Lors de notre visite, on pouvait effectivement constater qu’un bon nombre d’étudiants plus âgés avaient choisi le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir pour acquérir de nouvelles connaissances.

«Les gens ont des diplômes, des certifications et des qualifications qui leur donnent accès à des emplois de qualité. Cela leur permet de revenir en région ou de rester en région, c’est important pour moi. J’ai visité quelques uns de ces centres-là partout au Québec et je trouve qu’il y a une très belle ambiance ici», a ajouté le premier ministre.

Après avoir discuté avec les dirigeants du Centre de formation et de la Commission scolaire, Philippe Couillard a visité une partie des installations, puis s’est entretenu avec des enseignants et des étudiants.