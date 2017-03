Écoles fermées dans la région

En raison des conditions climatiques, certaines écoles des territoires des commissions scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs sont fermées aujourd'hui.

L'école Moisson d'Arts de l'Isle-Verte sera fermée en avant-midi, une décision sera prise ultérieurement pour l'après-midi. À noter que tous les services de garde sont ouverts. Il n'y a pas de transport scolaire pour les élèves de L'Isle-Verte vers l'école secondaire de Rivière-du-Loup.

Les écoles du secteur de Saint-Jean-de-Dieu (April, Saint-Clément, Maison familiale rurale, Saint-Cyprien, Sainte-Rita et Sainte-Marie) et du secteur de Trois-Pistoles (Chanoine-Côté, l'Envol, l'Oiseau chanteur, la Joie, des Rayons de Soleil, Gérard-Raymond, Litalien, l'école secondaire, le centre des adultes et le centre de formation professionnelle) sont pour leur part fermées pour la journée.

» Pour plus de détails, consultez notre section Info Tempête.