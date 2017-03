Le Salon de l’habitation et du plein air Maisons Ouellet est de retour

Véritable incontournable au Bas-Saint-Laurent, le Salon de l’habitation et du plein air Maisons Ouellet est au printemps ce que la marmotte est au mois de février. À la différence près que le Salon est à la manifestation parfaite de l’arrivée de la saison du renouveau. Pour cette 13e présentation, l’évènement sera présenté du 31 mars au 2 avril au Centre Premier Tech.

Pour l’occasion, quelque 100 fournisseurs de produits et services pour la construction, la rénovation, la décoration et le plein air seront présents. Le Salon de l’habitation et du plein air Maisons Ouellet offrira aux visiteurs la chance de gagner une consultation et une modélisation 3D d’une valeur de 1 000 $ chez MEVDesign et un chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ à dépenser chez Déco Centre La Maison du Tissu.

Il est à noter qu’une partie des billets de participation se retrouvera à l’intérieur du cahier spécial du journal Info Dimanche de l’édition du mercredi 29 mars, et certains seront aussi disponibles directement aux kiosques des entreprises participantes.

ACTIVITÉS

En nouveauté cette année, les visiteurs sont invités à venir présenter leur projet sur place au kiosque du Cégep de Rivière-du-Loup où les étudiants en Design d’intérieur se feront un plaisir de les conseiller.

Les familles ne seront pas en reste. En plus de sa tyrolienne géante, l’Espace Jeunesse Feuillages du Québec sera animé par des jeux gonflables, arcades, mascottes, maquillages et autres surprises. Les parents pourront profiter de leur visite au Salon avec un service de garderie professionnelle et gratuite sur place. Plusieurs activités et conférences pour toute la famille sont au programme de la fin de semaine, sans oublier la tire sur la neige dans une ambiance de la cabane à sucre Douceur d’ici!

Aux amateurs de chasse et pêche, le Salon offre la possibilité de magasiner son prochain voyage et d’en apprendre plus sur les meilleures techniques de pêche en visitant sa pourvoirie. En effet, l’Association Chasse et Pêche du Témiscouata offrira aux visiteurs de s’adonner à la pêche à la truite directement sur place.

Le vendredi 31 mars, l’entrée au Salon sera offerte à 5 $ seulement pour les femmes. Un concours exclusif et de nombreuses surprises attendent la gent féminine.

Pour plus d’informations ou pour connaitre l’horaire, visitez le salonhabitationrdl.com. Les portes ouvriront le vendredi 31 mars dès 17 h et le cout d’entrée est de 10 $ par adulte, 5 $ pour les ainés et les étudiants, et l’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.