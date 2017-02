Maripier Morin, nouvelle porte-parole de la Fondation des étoiles

La Fondation des étoiles a annoncé le 28 février l'arrivée de Maripier Morin à titre de porte-parole. Sensible à la cause des enfants malades, l'animatrice apportera son appui à la Fondation dans ses efforts pour soutenir la recherche pédiatrique au Québec, de façon à aider les enfants à grandir en santé.

Selon Mariepier Morin, la recherche pédiatrique fait toute la différence, elle joue un rôle primordial dans la vie des enfants malades et de leur famille.«Je tenais à m'impliquer auprès d'une cause qui me tient à cœur. Évidemment, nous sommes tous touchés lorsque la maladie affecte les enfants, et notre souhait est que ces derniers puissent guérir et retrouver la santé. Pour cela, il faut retourner à la source si on veut un jour éradiquer les maladies infantiles et ainsi sauver des milliers de vies. Les efforts doivent être mis collectivement et faire de la recherche une véritable priorité», explique-t-elle .



La Fondation des étoiles souligne cette année ses 40 ans et a, depuis ses débuts, amassé près de 70 M$. Sa mission est de soutenir uniquement la recherche pédiatrique au Québec de façon à aider les enfants à grandir en santé. Elle est aujourd'hui reconnue comme la plus importante source non gouvernementale de financement de la recherche pédiatrique au Québec. Chaque dollar remis aux chercheurs sert à l'avancement de la recherche pédiatrique pour améliorer la qualité de vie des enfants malades et celle de leur famille.