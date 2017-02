Services Québec à Rivière-du-Loup - Des services regroupés sous un même toit

À compter du lundi 27 février, le Centre local d'emploi de Rivière-du-Loup, situé au 385A, rue Lafontaine, devient un bureau de Services Québec.

Sous un même toit à cette adresse, la population du Bas-Saint-Laurent aura accès à une gamme élargie de services : des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, un accompagnement dans les démarches administratives, des services de solidarité sociale, d'aide à l'emploi et d'aide aux entreprises, des services d'assermentation ainsi que les services liés au Registre foncier du Québec.

Ce bureau de Services Québec offrira aux citoyens et aux entreprises un accueil commun pour tous les services offerts. Concrètement, le personnel les accueillera, leur proposera un accompagnement dans leurs recherches et leurs démarches administratives, notamment celles qui peuvent être effectuées dans Internet, et répondra à leurs questions concernant les programmes et services gouvernementaux. Cette approche place au premier plan la qualité du service à la clientèle.

La clientèle aura aussi accès à une salle libre-service où elle pourra utiliser des équipements (ordinateur, imprimante, téléphone) et notamment accéder à des services en ligne.

Avec ce regroupement de services au Bas-Saint-Laurent, le gouvernement du Québec donne suite à son engagement de simplifier les relations avec l'État en faisant de Services Québec la porte d'entrée des services gouvernementaux pour les citoyens et les entreprises sur tout le territoire.