Une aide financière de 670 000 $ pour le Centre sportif de Saint-Pascal

La Ville de Saint-Pascal est fière d’annoncer l’obtention d’une aide financière de 670 000 $ pour le projet de modernisation du Centre sportif via le Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Ce programme fait partie du Fonds pour le développement du sport et de l’activité́ physique et est financé par une partie du produit de l’impôt sur le tabac, prélevé́ en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Il a pour objectif d'assurer la pérennité́ et la fonctionnalité́ des installations existantes ainsi que leur mise aux normes, de favoriser l’engagement de l’ensemble de la population dans un mode de vie sain et physiquement actif et de contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de lutte contre les changements climatiques.

Celui-ci comporte deux volets, soit la modification ou le remplacement des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 dans les arénas et centres de curling ainsi que les travaux jugés urgents liés à la mise aux normes et à la rénovation des installations.

Pour le Centre sportif, le projet consiste donc au changement complet du système de réfrigération, à la mise à niveau du système de récupération de chaleur, au changement du système d’éclairage de l’enceinte de la patinoire, à la relocalisation de la surfaceuse et au changement des bandes de patinoire.

Ce projet, estimé à près de 2 M$, doit être réalisé́ au plus tard en 2020.

Sur la photo, dans l’ordre habituel : Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs de la Ville de Saint-Pascal, Rénald Bernier, maire de la Ville de Saint-Pascal et Norbert Morin, député́ de Côte-du-Sud.