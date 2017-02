Le magazine Le Kamouraska Économique est né

Entrepreneurs, organismes économiques, décideurs et élus s’étaient donné rendez-vous le 20 février pour le lancement du nouveau magazine Le Kamouraska Économique. Alors que l'industrie des médias est à l’ère du numérique, lancer une publication papier devenait un véritable défi.

La Une du premier numéro, met entre autres en vedette le propriétaire de l’entreprise Acier Léger Experts, l’instigateur de cette nouvelle publication disponible également sur le web au www.lekamouraskaeconomique.com.

«Je suis très fier de la communauté d'affaires de la région et encore plus fier de ce nouveau magazine qui fera rayonner encore plus notre dynamisme entrepreneurial, la clé du succès pour une croissance régionale significative», déclare Dany Levesque, Président d’Acier Léger Experts.

«Ce projet s’est matérialisé́ à la vitesse de l’éclair et a été́ rendu possible en vertu de la passion, de l’engagement et du professionnalisme des artisans impliqués: graphiste, photographe, rédactrice, coordonnatrice et éditeur. À l’image des gens d’affaires : fallait que ça opère», poursuit Louis-Martin Hénault, l’éditeur du magazine. Le Kamouraska est reconnu pour ses paysages majestueux et ses couchers de soleil à couper le souffle le long du Fleuve St-Laurent.

Depuis quelques années une nouvelle vague d’entrepreneurs de tous secteurs d’activités est venue dynamiser la région, qui était déjà un terreau fertile de bâtisseurs d’entreprises prestigieuses, solides et prospères. Ces jeunes femmes et hommes d’affaires ont décidé soit de revenir habiter au Kamouraska après un exil, soit d’y demeurer après leurs études ou tout simplement de s’y établir, en provenance de l’extérieur de la région.

La nouvelle publication permettra au lecteur de découvrir ou redécouvrir ces différents types d’entrepreneurs qui ont à cœur la région et qui, de par leurs efforts et leurs talents, dynamisent à leur façon l'économie régionale. Plus concrètement, le magazine visera à devenir la référence en matière de nouvelles économiques dans le Kamouraska et les MRC avoisinantes. Le magazine sera publié une fois par mois et distribué à plus de 15 000 copies à l’intérieur du Publisac. Pour vous annoncer dans le Kamouraska Économique, veuillez communiquer au 418 856-6666 ou à info@lekamouraskaeconomique.com ou visitez le www.lekamouraskaeconomique.com.

Vignette photo : (de gauche à droit) : Pierre-Luc Rivard (photographe), Cathy Lemieux (conception graphique), Myriam Levesque (Acier Léger Experts), Louis-Martin Héneault (éditeur) et Sarah Boughanmi (coordonnatrice du magazine). Absents de la photo : Dany Levesque (propriétaire d’Acier Léger) et Marie-Amélie Dubé (rédactrice).