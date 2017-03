Un programme en assurance de dommages pour les organismes

Les organismes communautaires rendent de précieux services à leur communauté. Qu’il s’agisse de groupes d’ainés, de clubs sportifs, d’activités culturelles, de maisons de jeunes, etc., ils animent le milieu et ont des responsabilités.

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) peut leur apporter une certaine sécurité avec son programme en assurance de dommages pour les organismes à but non lucratif (OBNL).

«Au Québec près de 250 municipalités y participent dont la Ville de Trois-Pistoles. Les primes d’assurance sont très concurrentielles et permettent aux OBNL de faire de grandes économies. Chez nous, neuf OBNL sur une possibilité de 80 bénéficient de cette offre», a mentionné Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles.

Ainsi, ces organismes du milieu peuvent assurer leurs biens, dirigeants, administrateurs et bénévoles. Ils ont une couverture en dommages et en responsabilité civile. «Toutes les communautés ont des organismes à but non lucratif qui œuvrent sur leur territoire, et ce, dans tous les domaines. Les décisions prises peuvent souvent créer certains risques de poursuite légale en lien avec des gestes posés, ce qui fait que tous les organismes devraient avoir une assurance responsabilité civile», a commenté M. Rioux.

Le maire invite les organismes du territoire de la Ville de Trois-Pistoles à entrer en contact avec son personnel pour s’informer des conditions et des avantages de ce programme d’assurance. Téléphonez au 418-851-1995 poste 4221 ou encore par courriel à l’adresse : administration@ville–trois–pistoles.ca