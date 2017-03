223 210 $ pour le projet Emploie tes Compétences au Témiscouata

Dans le cadre du programme Connexion compétences / volet Expérience de Travail du gouvernement du Canada, le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata est fier d’annoncer le retour du projet Emploie tes Compétences.

Au cours de la prochaine année, cet outil permettra l’embauche de 12 ressources dans les entreprises de la MRC de Témiscouata. Pour être admissibles, les candidats devront être âgés entre 16 et 30 ans, être diplômés ou non et avoir besoin de soutien afin de surmonter des obstacles à intégrer le marché du travail.

Le but visé par le projet est de favoriser l’intégration des jeunes peu expérimentés tout en permettant le développement de leurs compétences afin de participer au marché du travail d’aujourd’hui et de demain.

L’investissement total est de l’ordre de 223 210 $ dont : 166 078 $ par Service Canada, 36 540 $ par les entreprises du milieu qui emploieront les candidats admissibles et 20 592 $ en argent et commodités fournis par le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata.

Marie-Soleil Labrie assure la réalisation du projet en effectuant le recrutement des candidats, la sélection des entreprises d’accueil, l’encadrement, l’évaluation et le suivi des participants en milieu de travail. Vous pouvez la rejoindre au CJE de Témiscouata au 418-854-5530, poste 228. Le recrutement des candidats s’effectue en continu jusqu’en février 2018 et la période d’intégration en emploi sera de 24 semaines. Pendant cette période, l’employeur pourra bénéficier d’une contribution monétaire de 100 % du salaire minimum en vigueur jusqu’à concurrence de 35 heures par semaine.