Début de la période de restriction des charges des véhicules lourds

La période au cours de laquelle les limites de charges autorisées sont réduites en raison de la diminution de la capacité portante du réseau routier débutera le lundi 27 février dans la zone 1 qui s’étend de Gatineau jusqu’à Rivière-du-Loup, le lundi 6 mars dans la zone 2 et le lundi 13 mars dans la zone 3.

Le ministère des Transports et Contrôle routier Québec souhaitent ainsi en informer les utilisateurs de véhicules lourds, de même que les expéditeurs. Comme par les années précédentes, les dates de début et de fin de cette période sont modulées de manière à refléter le contexte climatique de chacune des trois zones établies.

Ces dates couvrent non seulement le dégel proprement dit, mais également la période durant laquelle la chaussée récupère sa capacité portante. Pour 2017, les dates de début et de fin de la période de dégel pour chacune des zones sont les suivantes :

Zone 1 : du 27 février au 28 avril

Zone 2 : du 6 mars au 5 mai

Zone 3 : du 13 mars au 12 mai

DÉGEL

Il importe toutefois de noter que cette période de restriction des charges peut être devancée, suspendue ou retardée en fonction de l'évolution des conditions météorologiques.

Durant cette période de restrictions supplémentaires des charges, Contrôle routier Québec intensifiera ses activités de pesée de camions lourds, aussi bien dans les postes de contrôle que sur le réseau routier. Ces interventions viseront l'ensemble du parc de véhicules lourds.

Au Québec, on le sait, les variations climatiques sont rigoureuses. Le sol gel d’une profondeur qui varie de 1,2 mètre à 3 mètres pendant 4 mois. Si l’on ajoute à cela l’humidité, les écarts de température et les cycles de gel et de dégel, le réseau routier et les différentes couches de matériaux qui le constituent s’en trouvent fragilisés.

Le MTQ soutient qu'au printemps les réactions de la chaussée sous une charge sont de 50 % à 70 % supérieures à celles enregistrées l'été. Selon le MTQ, au printemps, un essieu cause de 5 à 8 fois plus de dommages qu’en temps normal, d’où l’importance de respecter les limitations.

ZONES

La zone 1 couvre le sud du Québec, soit les grands centres que sont Gatineau, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec, et s'étend jusqu'à Rivière-du-Loup.

La zone 2 est située directement au nord de la zone 1. Elle inclut les réserves fauniques La Vérendrye et des Laurentides, ainsi que le Témiscaminque, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Rimouski, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

La zone 3 est située au nord de la zone 2 et inclut l'Abitibi, la région de Chibougamau-Chapais ainsi que la réserve faunique Ashuapmushuan.

Le panneau de signalisation « Dégel », installé sur les chemins publics aux limites du Québec uniquement durant la période de dégel, indique l'obligation de respecter les restrictions des charges en vigueur.