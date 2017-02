Une campagne de financement pour la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert

La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert lance officiellement sa campagne de financement pour son projet de Carrefour Santé. Avec l’objectif d’amasser un montant de 50 000 $, cette campagne permettra aux membres de la coopérative de devenir propriétaire d’un immeuble et de relocaliser leurs locaux afin d’augmenter les services de premières lignes pour la clientèle. Le projet total est évalué à 314 620 $ et comprend l’achat, la rénovation et l’aménagement d’un stationnement.

Des démarches de financement sont en cours présentement auprès des différents partenaires et le montage financier prévoit un investissement de la Coopérative de près de 50 000 $. La campagne a été officiellement lancée le 11 février dernier lors de la Soirée-bénéfice noir et rouge Saint-Valentin auprès de 120 convives. Le président, Pierre Soucy, a livré un message poignant : « On n’a pas les moyens de perdre notre Coop et de laisser nos grands-parents, nos parents, nos enfants et nos petits-enfants sans médecin. Il suffit de trouver 250 personnes qui donneront 200 $ chacun pour atteindre notre objectif le plus rapidement possible.» Le soir même, un montant de 7 100 $ était amassé et des promesses de dons de plus de 3 500 $ ont été enregistrées.

L’assemblée générale annuelle de la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert aura lieu le 28 mars prochain. Les membres seront informés quant aux derniers développements et appelés à se prononcer sur la réalisation de ce projet.

Les personnes intéressées à participer à cette campagne de financement sont priées d’envoyer leurs dons directement à la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert d’ici le 28 mars 2017 à l’adresse suivante en notant sur leur chèque « Campagne de financement 2017 ». Les personnes, entreprises ou organismes qui verseront plus de 1500 $ obtiendront une visibilité dans l’espace donateurs pour ce projet. Tous les montants sont acceptés à la hauteur de ce que vous pourrez donner.