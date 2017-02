Colloque de l’APEQ le 22 avril prochain

Le président de l’Association des Pompiers de l’Est du Québec, Claude Gravel, est heureux d’inviter les intervenants et acteurs du milieu à participer au rendez-vous annuel «Se souvenir, s’unir pour mieux intervenir» qui se tiendra le 22 avril prochain à compter de 8 h 30 au Cinéma à Dégelis.

«Au-delà de tristes évènements catastrophiques qui ont causé des pertes humaines, des dommages matériels, des perturbations collectives et la dégradation de l’environnement, il vient un moment où il faut s’unir ensemble pour mieux comprendre la complexité d’intervention pour orienter et bonifier la portée de nos actions», a mentionné M. Gravel.

«Nous sommes un maillon très important dans la chaine d’intervention en cas d’urgence. Les thèmes proposés vous présenteront des informations et des exemples pertinents qui permettront de mettre en place et/ou améliorer la structure, les pratiques et les moyens nécessaires», a-t-il poursuivi.

Vous pourrez bénéficier de l’expertise de conférenciers et représentants : Alain Harvey, CFEI, ex-policier, regard sur l’enquête en incendie; Pascal Gagnon, conseiller en santé et sécurité au travail à l’APSAM, le cancer chez les pompiers; Sébastien Barcelo, enseignant du Collège Montmorency, combat et intervention dans les espaces mécaniques d’un bâtiment. Ce sera également une occasion d’explorer les équipements et nouveautés en matière de prévention.

Le comité organisateur vous invite à réserver rapidement votre place. Vous devez vous inscrire avant le 5 avril prochain à l’Association des Pompiers de l’Est du Québec.