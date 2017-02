Une année de consolidation pour le Groupe coopératif Dynaco

Groupe coopératif Dynaco a procédé à la présentation de ses résultats annuels dans le cadre de l’assemblée annuelle de ses membres, la 50e de son histoire, qui s’est déroulée le 17 février à Saint-Pascal, en présence de ses propriétaires et partenaires d’affaires.

L’année 2015-2016 se conclue par un chiffre d’affaires de 249,4 millions $ et un excédent net d’exercice de 3,2 millions $. Les membres en assemblée ont voté une ristourne et un escompte de 616 000 $, ce qui vient clore une année de consolidation des activités. Au cours des 10 dernières années, c’est plus de 15,5 millions $ que les membres se sont partagés en ristourne.

Le nombre de membres a poursuivi sa progression pour se chiffrer à 8 076 membres au 31 octobre 2016, ce qui démontre la confiance des entreprises et des consommateurs envers l’organisation. Fortement impliquée dans son milieu, Groupe coopératif Dynaco a remis 109 222 $ sous diverses formes en contribution auprès des organismes de la région et pour soutenir la relève agricole via ses différents programmes.

50 ANS D’HISTOIRE

L’année 2016 a marqué les 50 ans de Groupe coopératif Dynaco et pour l’occasion, plusieurs activités ont été organisée, à commencer par un Gala hommage aux membres avec spectacle de Gregory Charles pour lancer les festivités, suivi d’un livre sur l’histoire de la coopération agricole dans la Côte-du-Sud, qui se trouve à être ni plus ni moins que l’histoire de l’entreprise coopérative depuis la formation des premières coopératives de beurrerie à la fin des années 1930.

Groupe coopératif Dynaco figure parmi les plus importantes coopératives au Québec dans son secteur d’activités, regroupe 600 employés et compte cinq divisions d’affaires, Agriculture, Machinerie, Rénovation, Transport et Énergie, établies principalement dans l’Est de la province et au Nouveau-Brunswick.