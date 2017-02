Centraide dépasse son objectif au Bas-Saint-Laurent

Le résultat de la campagne 2016 de Centraide au Bas-Saint-Laurent a été dévoilé le 16 février. Une somme de 991 900$ a été récoltée lors de cette grande manifestation de solidarité annuelle. Ce montant permettra de soutenir plus de 70 organismes qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion dans la région.

Colombe Saint-Pierre, chef-propriétaire du restaurant Chez Saint-Pierre et présidente régionale de la campagne 2016, en a fait l’annonce à Rimouski.

«Centraide appuie un vaste réseau d’organismes en investissant les sommes recueillies pour bâtir des milieux de vie rassembleurs, soutenir la réussite des jeunes, briser l’isolement social et assurer l’essentiel aux personnes et aux familles vivant dans la pauvreté», ont ajouté les présidents de campagne Marc Parent dans Rimouski-Neigette, Benoît Roussel et Élodie Brisson dans La Mitis, Hélène Bouffard dans La Matanie, Vincent Perreault dans La Matapédia ainsi que Sylvain Hudon et Rénald Bernier, coprésidents au KRTB.

Encore cette année, Centraide a pu compter sur l’engagement de fidèles partenaires corporatifs, de centaines de bénévoles en milieu de travail et des citoyens du Bas-Saint-Laurent. L’organisme annoncera ses investissements au printemps.