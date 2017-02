Conférence «Entreprendre à l'état PUR» par Nicolas Duvernois

La conférence de Nicolas Duvernois «PUR entrepreneur, de concierge de nuit à inventeur de la meilleure vodka au monde» se déroulera le 2 mars à 16 h 30 au Best Western Plus Hôtel Levesque.

Le président et directeur général de PUR Vodka, de Romeo’s Gin et cofondateur de Adopte inc. abordera dans sa conférence, le chemin sinueux de l’histoire derrière PUR Vodka. Il amènera le public dans les coulisses de l’entrepreneuriat. L'évènement sera suivi d'un 5 à 7.



