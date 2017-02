L’importance des super héros dans la persévérance scolaire

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui se déroulaient du 13 au 17 février, la MRC de Témiscouata a tenu à souligner l’importance de l’apport de toutes personnes significatives dans le parcours scolaire et la réussite éducative des jeunes du Témiscouata.

Cette campagne nationale ayant pour thème «Célébrons nos superhéros» a pour objectif de promouvoir l’importance de chacun et chacune dans le succès éducatif de nos jeunes. «La MRC est partenaire depuis plusieurs années dans la démarche de concertation COSMOSS qui vise à encourager la persévérance scolaire et la réussite éducative de nos jeunes» souligne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata, qui était présente à la bibliothèque de l’Assemblée nationale en compagnie du premier ministre Philippe Couillard et de nombreux intervenants nationaux, le 15 février dernier lors de l’évènement soulignant cette semaine thématique.

DES ÉCOLES QUI FONT BONNE FIGURE

Dans le Palmarès des écoles secondaires du Québec paru dans le Journal de Québec et de Montréal en octobre 2016, l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac et celle de la Vallée-des-Lacs à Squatec se sont positionnées dans le top 5 des écoles du Bas-Saint-Laurent. «Nous sommes fiers de constater la réussite de nos jeunes et je tiens à souligner au nom de la MRC l’engagement des enseignants, des professionnels, des élus et des parents qui font en sorte de faire une différence dans leur cheminement» ajoute Mme Sirois.

Tout le monde a le potentiel d’être un superhéros de la persévérance scolaire. Nos gestes peuvent avoir un impact à petite ou à grande échelle. Ce qui compte c’est de poser des gestes qui contribuent à encourager et soutenir les jeunes dans leur persévérance, et ce, tôt dans la vie.