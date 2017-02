Une brigade verte à l’école Georges-Gauvin

Les jeunes élèves de l’école primaire Georges Gauvin à Saint-Louis-du-Ha! Ha! ont expérimenté la pratique du zéro déchet en partenariat avec la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata (RIDT) en participant à un atelier sur le sujet et en organisant par la suite un déjeuner zéro déchet, le 13 février dernier.

Ce déjeuner a permis de faire la démonstration qu’il est possible de réduire de façon importante les déchets mis à la poubelle de l’école. Grâce à la collaboration précieuse des parents, des lunchs ont été préparés entièrement dans des plats lavables et réutilisables en incluant les breuvages qui étaient dans des bouteilles au lieu des boites à jus jetables. Un bac à compost a été offert à l’école afin de pouvoir composter les restes de pelures de fruits et autres matières organiques. À la fin de l’activité, il n’y avait aucune matière dans la poubelle! Les enfants ont aussi été sensibilisés à éviter le gaspillage alimentaire en apportant la quantité d’aliments nécessaire à leur repas.

Concernant l’atelier préalable présenté par la RIDT, on y démontrait que tout commence par les choix faits à l’épicerie. En évitant d’abord les formats individuels et le suremballage et en privilégiant l’achat en vrac ou en grands formats, pour ensuite préparer des repas en portions individuelles qu’on place dans des plats lavables et réutilisables. Par exemple, on peut transvider le grand format de yogourt dans un petit plat lavable ou encore un breuvage dans une petite bouteille. Ce sont des solutions simples et efficaces pour éviter de produire des déchets. En plus d’être des gestes responsables pour l’environnement, ce sont aussi des actions économiques puisque les formats emballés individuellement sont plus dispendieux à l’achat.

Suite à cette activité, une brigade verte a été mise en place à l’école et aura comme rôle de maintenir ces bonnes pratiques de façon efficace et durable. Toute école, industrie, commerce ou institution (ICI) peut profiter d’un accompagnement gratuit dans la gestion de leurs matières résiduelles en contactant la RIDT au 418.853.2220 ou en visitant le www.ridt.ca