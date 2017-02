Témiscouata-sur-le-Lac : le club Richelieu remet près de 7000 $

Le 29 janvier dernier, le club Richelieu de Notre-Dame-du-Lac tenait son souper «Remise de dons» et versait près de 7 000$ aux différents organismes du milieu voués à la jeunesse.

Les récipiendaires sont le C.P.A. des Perce-Neige du Témiscouata (partenariat majeur), l’école Notre-Dame, Gym Énergie de l’école secondaire de Cabano, Re-Source Familles, l’École secondaire Dégelis pour Stage Band Élite, Corps de cadets Paul Triquet, la Bibliothèque Au Fil des Pages, les classes de 4e, 5e et 6e année Notre-Dame, ainsi que l’OPP, l’école de karaté Kempo Kenkyo Shido et enfin la troupe (Entre Parenthèse). En 55 ans d’existence, c’est plus de 500 000 $ qui ont été versés dans le milieu pour des jeunes de Notre-Dame et de la région.

De plus, cette année la Fondation du Richelieu International a accordé un don de 3 750$ à l’école Notre-Dame de Notre-Dame-du-Lac pour son projet Jardin communautaire.

Le club Richelieu Notre-Dame du Lac fête ses 55 ans cette année et il a profité de ce souper pour souligner l’implication depuis son début du Richelieu Bertrand Landry, membre fondateur et ex-gouverneur, et les 40 ans de vie Richelieu du Richelieu Gilles Garon, ex-président et ex-gouverneur.