Premier versement des taxes le 7 mars

Les contribuables de Rivière-du-Loup ont jusqu’au 7 mars pour effectuer le premier versement de taxes municipales pour l’année en cours. Les paiements subséquents devront être effectués au plus tard les 7 juin et 7 septembre.

Le paiement peut se faire en ligne, via le portail de votre institution bancaire. Les versements peuvent également être effectués aux comptoirs et guichets automatiques des institutions financières, par la poste ou encore en personne à l’hôtel de ville, au 65, rue de l’Hôtel-de-Ville. Le Service finances et trésorerie est situé au sous-sol de l’édifice, qui est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Certains citoyens préfèrent que l’opération soit automatisée et ainsi s’assurer que tout soit payé en temps. Pour bénéficier de cette option, il suffit de remplir le formulaire de paiements préautorisés, au plus tard 10 jours avant la date limite d’un versement. Le document est disponible en ligne sur le site web de la Ville, sur place ou en appelant au 418 867-6711 pour en recevoir une copie.

Le reçu de paiement de taxes n’a plus aucune utilité depuis que le gouvernement a aboli en 2011 tout crédit lié aux taxes foncières. La Ville a continué à remettre sur demande le reçu jusqu’en 2016, le temps que tous puissent s’habituer à ces modifications. À compter de cette année toutefois, des frais seront exigibles pour ceux qui voudront tout de même un reçu.