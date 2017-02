DuBreton progresse dans son engagement à libérer 300 000 porcs

En ce début d’année 2017, DuBreton a produit près de 90 000 porcs sans cage, élevés selon les critères des certifications biologiques et Certified Humane®. Les travaux en cours permettront d’en ajouter plus de 30 000 dans les prochains mois.

Les travaux de transformation ou de construction des fermes vont bon train et plusieurs sont déjà en activité. En janvier, duBreton a accueilli les premiers porcelets de la toute nouvelle ferme biologique située à Saint-Damien-de-Buckland. Un bâtiment a été adapté de façon optimale à ce mode d’élevage.

«Notre expérience de plus de 10 ans dans le domaine biologique nous a permis de concevoir un environnement pratique, qui optimise les opérations tout en assurant le confort des animaux et des employés», a expliqué Vincent Breton, président.

La demande pour les produits biologiques et naturels augmente rapidement au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, ce qui encourage l’entreprise à poursuivre ce virage et transformer toutes ses fermes afin de répondre à cette demande.