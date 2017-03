Un bal masqué à Témiscouata-sur-le-Lac

Le comptoir de linge à la Boutonnière invite la population au Bal masqué de la Mi-Carême le 18 mars dès 20 h. L’événement se tiendra au Beaulieu Culturel du Témiscouata à Notre-Dame-du-Lac. À partir de 21 h, joueront sur scène les musiciens du groupe The Steady Swagger.

Pour la 4e présentation du Bal masqué de la Mi-Carême, parmi les marionnettes géantes, les projections vidéo et les costumes farfelus seront à l’honneur. Tous les mercredis et jeudis de février le local situé au sous-sol de l’église de Saint-Juste-du-Lac sera ouvert de 13 h à 16 h pour fournir de l’aide afin de fabriquer les masques et costumes ou même participer aux confections de marionnettes géantes. Plus d’information : 418-899-0492