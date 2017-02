Le Centre des loisirs de Saint-Arsène fermera en mars

Le Centre des loisirs de la municipalité de Saint-Arsène, aussi appelé OTJ, sera totalement condamné à compter du 15 mars. D'importantes anomalies ont été constatées et, étant donné l’ampleur des travaux à réaliser pour que le Centre des loisirs soit sécuritaire et réponde aux normes, la Municipalité a pris la décision de ne pas investir dans ce bâtiment et de le fermer définitivement.

Cette décision fait suite au rapport du service en prévention incendie de la MRC de Rivière-du-Loup, déposé le 31 janvier, dans le cadre des inspections exigées par le schéma de couverture de risques. Depuis le dépôt du rapport d’inspection, le Conseil municipal et les employés municipaux travaillent en concertation pour trouver des solutions et maintenir les services essentiels en loisirs et culture à la population.

Cette fermeture se fera par étapes. Le deuxième étage sera fermé à partir du 1er mars et les cours qui s’y donnent actuellement seront relocalisés au gymnase jusqu’à la mi-avril. Les personnes concernées seront contactées par la Municipalité. Le rez-de-chaussée, quant à lui, sera fermé le 15 mars. La patinoire restera accessible jusqu’à cette date, ce qui permettra la poursuite du patinage, des cours de hockey ainsi que de la ligue de hockey pour adultes. En ce qui concerne les activités estivales, le camp d’été est maintenu et les terrains sportifs demeureront accessibles.

La Municipalité de Saint-Arsène est actuellement en démarche de financement pour le projet de construction de son nouveau Centre communautaire. Depuis 2014, plusieurs demandes ont été déposées auprès de différentes instances gouvernementales et elle attend toujours des réponses pour pouvoir poursuivre ces démarches. Étant donné les délais d’attente pour le financement et la récente décision de fermer définitivement l’OTJ, il est difficile de fournir, à ce moment, un échéancier précis. Mais dans un souci de transparence et par respect envers ces concitoyens, la Municipalité les informera, dans les meilleurs délais possibles, de tous nouveaux développements dans ce dossier.

Parallèlement, en plus de la recherche de commandites, un comité de financement composé de bénévoles poursuit l’organisation d’activités dans le but d’amasser des fonds pour la construction du futur centre communautaire.