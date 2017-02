Une fin de semaine d’alpinisme avec Grimpe en ville

Le comité local «Grimpe en Ville» est fier de vous présenter pour une cinquième année,

le Festival Grimpe en Ville. Le festival, qui attire chaque année des grimpeurs de partout au Québec, est de retour les 17, 18 et 19 février prochain. Le seul festival du genre à se tenir au Québec proposera plusieurs activités, tant pour les grimpeurs que pour le public en général. Notez que toutes les activités ouvertes à la population seront gratuites.

17 FÉVRIER

Présentation de la conférence «Ascension du Broad Peak» par Louis Rousseau, à la microbrasserie Aux Fous Brassant dès 20 h. M. Rousseau a participé à plusieurs expéditions dans la cordillère des Andes et en Alaska entre 1999 et 2010. Ces premiers voyages lui ont permis de cumuler plusieurs ascensions de montagnes de plus de 6000 mètres. À partir de 2007, il a commencé à tourner son regard vers les grands sommets du Karakoram avec l’ascension d’un premier 8000 mètres, le Broad Peak. Dix ans plus tard, Louis pile enfin sur son orgueil pour tout nous raconter. Avec humour et humilité, il nous offrira un témoignage accablant en revoyant le fil des événements, les malchances et les apprentissages tout au long de sa première expédition «honteuse» aux confins du Pakistan.

18 FÉVRIER

Le site du Parc des Chutes sera animé, autant du côté de la paroi, que du côté de l’espace festif. Du côté de la paroi, les grimpeurs pourront s’adonner à leur loisir préféré et des ateliers de perfectionnement seront organisés pour les grimpeurs de niveau intermédiaire à expert. Du côté de l’espace festif, la mini-tyrolienne et la montagne de glace sculptée pour l’occasion accueilleront les enfants de 4 à 10 ans (entre 10 h et 14 h). Musique d’ambiance et bouillon réconfortant seront au rendez-vous. Le comité Grimpe en Ville se fera un plaisir de vous accueillir en grand nombre.

19 FÉVRIER

Suite au succès de la dernière édition, une journée de découverte de l’escalade sur glace sera offerte pour les néophytes entre 10 h et 15 h. Cette journée se déroulera sous la formule d’essais qui seront encadrés par les moniteurs brevetés du comité Grimpe en Ville. L’inscription en ligne est gratuite mais obligatoire puisque les places sont limitées. https://grimpeenville.org/