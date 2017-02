La Semaine scoute arrive

Le 18 février, la semaine scoute sera soulignée dans le monde entier. Les scouts de Rivière-du-Loup se joignent aux 40 millions d’autres scouts pour célébrer la fête de leur fondateur, Lord Robert Baden-Powell.

Pour débuter cette semaine, les éclaireurs participeront à la journée porte ouverte de la Sépaq au parc du Bic et feront des démonstrations d’abris d’hiver, en plus de répondre aux questions des gens qui passeront. Cette activité permettra des échanges entre les jeunes de Rivière-du-Loup et ceux de Rimouski.

Les scouts porteront leur uniforme le 22 février, journée de naissance du fondateur scout. La semaine se terminera par une expérience de camping d’hiver pour les jeunes de 12 à 14 ans.

«Les jeunes ont toutes les raisons du monde d’être fiers de faire partie du plus grand mouvement jeunesse à travers le monde. Les jeunes progressent énormément, chacun à leur rythme, durant leur passage chez les scouts. Les valeurs acquises permettent de devenir des citoyens accomplis dans un monde en éternel changement», affirme Anne Mailloux, commissaire du district Est du Québec.

Le groupe scout de Rivière-du-Loup compte 66 jeunes de 7 à 25 ans. Sa mission est de promouvoir et soutenir le développement intégral des jeunes afin qu’ils atteignent leur plein potentiel comme individus et qu’ils jouent un rôle actif dans la société comme membres de leurs communautés. Pour inscrire un jeune au groupe de Rivière-du-Loup ou pour s’impliquer comme adulte, vous pouvez contacter la chef de groupe, Valérie Bérubé, 418 862-7812.