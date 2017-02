Une réponse à vos besoins actuels et futurs de main-d’œuvre

La 18e édition du Salon de l’emploi du Témiscouata se tiendra le jeudi 30 mars 2017 à Témiscouata-sur-le-Lac, au gymnase de l’École secondaire de Cabano. Le Salon de l’emploi du Témiscouata a acquis une solide notoriété régionale et est devenu le grand rendez-vous annuel des différents acteurs de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat.

Employeurs, il est temps de réserver votre espace. En effet, le Salon de l’emploi du Témiscouata répond, et ce depuis maintenant 18 ans, à un besoin constamment exprimé par les employeurs de la région : le besoin d’obtenir une aide efficace à trouver une main-d’œuvre nécessaire à leur opération et à leur développement. La main-d’œuvre est un aspect primordial des entreprises et trouver les bonnes personnes demeure un défi constant.

Un salon de l’emploi permet une économie de temps et d’argent, en permettant la diffusion des besoins de main-d’œuvre, actuels et futurs, et la possibilité de faire une présélection de candidats directement sur place. En moyenne, les employeurs présents ont la chance de rencontrer 575 visiteurs : des chercheurs d’emploi et des étudiants. Lieu de réseautage exceptionnel, un tel évènement permet également une visibilité appréciable des entreprises d’ici, de leurs services, de leurs produits.

Les employeurs de la région sont invités à réserver leur espace dès maintenant (avant le 10 mars). Pour connaitre les modalités et/ou recevoir le formulaire d’inscription, il est possible de contacter Emmanuelle Rivard, coordonnatrice de l’évènement, par téléphone au 418 893-5837, poste 102 ou, sans frais, au 1 877-593-5837, et par courriel au emmanuelle.rivard@accesemploi.org. Il est aussi possible de consulter la page web accesemploi.org/salonemploitemiscouata.

Le Salon de l’emploi du Témiscouata s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui se tient du 27 au 31 mars 2017. Au cours de cette semaine, une grande variété d’activités sera proposée à la population, aux chercheurs d’emploi et aux employeurs. Pour connaître la liste complète des activités, consultez le emploiquebec.gouv.qc.ca/activitesbsl.