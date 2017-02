Le Centre prévention suicide du KRTB reçoit 118 000 $

Le 13 février, le ministre Jean D’Amour a dévoilé sept projets du Bas-Saint-Laurent qui ont reçu au total près de 500 000 $ pour le mieux-être des ainés dans le cadre du programme Québec ami des ainés. Parmi eux, on note celui du Centre prévention suicide du KRTB qui bénéficie d’une somme de 118 835 $ pour l’organisation d’ateliers visant à diminuer la détresse psychologique et l’isolement.

«Des ateliers seront offerts dans les résidences pour ainés et aux comités de bénévoles. Ils s’adressent aux personnes de 50 ans et plus afin de diminuer la détresse psychologique et l’isolement. Ce projet contribuera au filet de sécurité et social des ainés», a expliqué Kelly Sirois, intervenante au Centre prévention suicide du KRTB.

«Les personnes ainées du Bas-Saint-Laurent, comme celles de tout le Québec, sont une force pour notre société. Nous devons nous assurer qu’elles peuvent demeurer actives et continuer à participer au dynamisme de leur communauté. C’est un plaisir pour moi de souligner l’ampleur de la créativité et de l’engagement des organismes de notre région qui se consacrent à favoriser le mieux-être de nos concitoyens ainés», a déclaré M. D’Amour.

AUTRES PROJETS

Sept organismes ont reçu une somme totale de 497 110 $. Le montant le plus élevé, soit 194 700 $, est allé au Centre d’action bénévole de la région de Matane pour déployer un service de popote roulante. Dans la MRC des Basques, le Club de l’âge d’or de Saint-Clément a bénéficié de 1 900 $ pour son activité «Joyeux Noël pour tous» dont un objectif était de briser l’isolement de personnes âgées.

Deux organismes du Kamouraska ont été retenus dans l’appel de projets tenu de juin à septembre 2016. La Corporation Domaine Les Pèlerins à Saint-André obtient 18 275 $ pour son projet de transmission du savoir, soit pour des activités qui s’adressent à des ainés et des jeunes. Le Centre d’action bénévole Cormoran de Saint-Bruno-de-Kamouraska reçoit 43 400 $ pour ses activités.

La Corporation de logements communautaires de Sainte-Flavie obtient 100 000 $ pour organiser des activités artistiques pour les ainés. Finalement une somme de 20 000 $ est octroyée au Centre polyvalent des ainés et ainées de Rimouski-Neigette.

«Ce programme permet des projets diversifiés», a conclu le ministre. Les projets retenus ont été dévoilés en présence de membres du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup puisque la conférence de presse de Jean D’Amour a été tenue en ses murs.