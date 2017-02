Guy Caron renonce à son rôle de porte-parole du NPD en matière de Finances

Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Guy Caron, se rapproche-t-il de plus en plus de la course à la Chefferie du NPD? Sur les réseaux sociaux, l’homme politique a indiqué avoir renoncer à son rôle de porte-parole en matière de Finances, de l’agence de promotion économique du Canada atlantique, ainsi qu’à son rôle de porte-parole adjoint de Pêches, océans et garde côtière.

Dans une lettre publiée sur Facebook, Guy Caron a ainsi indiqué qu’il «considère important que [ses] collègues du caucus puissent compter sur un porte-parole en matière de Finances à temps plein afin de talonner le gouvernement par rapport à ses engagements envers les Canadiens».

Depuis plusieurs mois, il se consacre à rencontrer des militants et des familles de tous les horizons afin de cibler des priorités que le NPD devra mettre de l’avant d’ici la prochaine élection fédérale. «Ces échanges continuent de nourrir ma réflexion quant à ma contribution pour bâtir un Canada meilleur», a-t-il ajouté.

Guy Caron devrait annoncer officiellement sa décision d’ici la fin du mois.