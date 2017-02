Un 2e Gala des Saveurs pour la Chambre de commerce du Témiscouata

Pour une 2e année, la Chambre de commerce du Témiscouata a organisé, le 4 février à Ville Dégelis, le Gala des Saveurs. L’évènement s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et pleine de belles surprises.

Le Gala des Saveurs 2017 a ainsi été, encore cette année, un succès. Selon les commentaires recueillis, la réalité a surpassé les attentes des gens présents, notamment grâce au tapis rouge à l'accueil, les jeux de lumières, les prises de photos, ainsi que l’excellent cocktail de bienvenue.

Les entreprises et restaurateurs qui étaient présents pour faire déguster leurs excellents produits avec des vins sélectionnés par le sommelier Mario Landry, et des bières de microbrasseries avec Daniel Blier du «Secret des Dieux» de Pohénégamook, ont été aussi très sollicités et très appréciés.

L'effet que la Chambre de commerce souhaitait créer a assurément été accompli. L’objectif était d'encourager les entreprises locales à poursuivre leurs activités et surtout de se faire connaître. Elle espérait ainsi stimuler encore plus le milieu en favorisant des liens et des échanges entre les entreprises.

Le président de la Chambre de commerce, Daniel Brousseau, tient à remercier de tout cœur le C.A. pour son dynamisme et le dévouement dont ils font preuve à chaque activité, tout comme les nombreux bénévoles qui se sont joints. Merci, également, à tous les participants et partenaires qui ont fait de l’événement une réussite.