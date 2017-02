Une réussite pour le premier rassemblement du secteur manufacturier

Désireuse d’accroître l’approvisionnement local afin d’optimiser les retombées économiques régionales, l’Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts a organisé pour la première fois dans la région, une Journée des donneurs d’ordres à Dégelis le 8 février dernier.

En tout, 90 représentants d’entreprises manufacturières, fournisseurs en sous-traitance et partenaires en développement économique du Nord-ouest du Nouveau-Brunswick, du Témiscouata au Québec et du nord du comté d’Aroostook au Maine ont profité de rencontres individuelles et de rencontres informelles pour faire connaître leurs besoins ou proposer leurs services.

Des jumelages ciblés et planifiés ont permis aux participants de faire des rencontres pertinentes et d’optimiser ces précieuses minutes d’entretien. De plus un service de coaching préparatoire pour les fournisseurs et sous‐traitants était offert aux participants.

Selon Francis Pelletier d’Opti Mach, une entreprise offrant des services de conception de machines adaptées à Témiscouata-sur-le-Lac, la journée a été très profitable. «J’ai eu de belles rencontres, autant avec les donneurs d’ordres qu’entre nous, les fournisseurs. De beaux partenariats peuvent en ressortir.»

«Notre entreprise travaille avec plus de 600 sous-traitants. Seulement 8/34 de ceux-ci sont des entreprises locales. Ce n’est pas assez et c’est pour cette raison qu’on est ici !», a indiqué Roland Léger, conférencier principal et donneur d’ordres pour l’entreprise Twin Rivers.

Rappelons que l’Acadie des terres et forêts est une région d’importance au plan du secteur manufacturier. Près de 300 entreprises manufacturières sont actives dans un rayon de 100 km, représentant environ 10 000 emplois. La région a donc tout à gagner en créant des liens entre les entreprises.

Présentée par l’Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts, la Journée des donneurs d’ordres est organisée en collaboration avec les organismes de développement économique de la région et rendue possible grâce au soutien financier de Développement économique Canada, pour les régions du Québec, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, Opportunités NB et commanditaires privés.