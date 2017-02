Collectes de sang à Rivière-du-Loup et à Trois-Pistoles

Héma-Québec tiendra des collectes de sang à Trois-Pistoles le 21 février de même qu’à Rivière-du-Loup les 22 et 23 février.

Dans la MRC des Basques, le rendez-vous est donc le mardi 21 février à l’École secondaire de Trois-Pistoles, 455, rue Jenkin, de 14 h à 20 h. L’objectif pour cette journée est de 110 donneurs.

Les 22 et 23 février, mercredi et jeudi, l’équipe mobile d’Héma-Québec se déplacera à Rivière-du-Loup, plus précisément à l’Hôtel Universel, 311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville. La collecte de sang aura lieu pour chacune de ces journées de 13 h 30 à 20 h 30. L’objectif est de 225 donneurs le mercredi et 215 le lendemain.

Il est important que des personnes en santé prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de plus précieux : leur sang. Le don de sang sauve des vies. C’est aussi simple que ça. Votre don peut servir à traiter des patients atteints de cancer, contribuer au succès de la chirurgie d’un accidenté de la route et même permettre au nouveau cœur d’un greffé de battre pour la première fois.