Nouveau musiques-études au Cégep de Rivière-du-Loup

Le Cégep de Rivière-du-Loup offrira dès l’automne 2017 un nouveau programme de conciliation musique-études pour les étudiants musiciens qui désirent approfondir la pratique de leur instrument tout en étudiant.

Développé en collaboration avec l’École de musique Alain-Caron (EMAC), cette option donnera accès à plusieurs avantages et à un soutien particulier durant le parcours musical de l’étudiant. Il pourra ainsi bénéficier d’un accès à des locaux de pratique et de périodes libres à son horaire pour pratiquer son instrument, prendre part à des laboratoires de création musicale, vivre l’expérience studio et obtenir des justifications d’absence pour participer à des concours ou à des examens de musique.

De plus, l’étudiant se verra automatiquement inscrit au Stage Band du Cégep, un groupe de musique encadré par un professionnel. Le Stage Band livre des performances lors de différents évènements tels que Cégeps en spectacle, les Midis réverbères, la Soirée du mérite étudiant et autres journées thématiques.

L’étudiant intéressé devra être inscrit à temps plein dans un programme du Cégep, démontrer un intérêt marqué pour la musique et auditionner devant les enseignants de l’EMAC afin de vérifier ses connaissances musicales et ainsi confirmer son admissibilité à la Conciliation musique-études.