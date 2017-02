Une bière pour le logement des personnes handicapées

L’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques est fière de s’associer à la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles et d’annoncer que la première bière-bénéfice sera brassée pour permettre la construction d’une habitation communautaire pour les personnes vivant avec des limitations.

En effet, la nouvelle microbrasserie annonçait en décembre son initiative de produire une bière-bénéfice pour soutenir les projets communautaires locaux. Dès juin 2017, la jeune microbrasserie prévoit produire près de 4 000 bouteilles de cette bière-bénéfice. Pour chaque bouteille vendue, un dollar sera remis à l’organisme communautaire afin de l’aider à construire son immeuble de 14 logements adaptés avec services pour les personnes handicapées. Le nom de la bière, son type et ses couleurs seront annoncés ultérieurement.



L’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques est un organisme communautaire autonome de la MRC des Basques ayant pour but, entre autres, de regrouper les personnes handicapées et leurs familles et de favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées. L’Association s’occupe aussi du transport adapté et collectif dans la MRC des Basques et dans la municipalité de Saint-Cyprien. Depuis 2008, les membres de l’Association travaillent à la mise en place d’une résidence offrant des services de qualité et permettant aux locataires d’être autonomes dans leur milieu.

Pour toutes personnes intéressées à contribuer financièrement aux habitations communautaires, vous pouvez communiquer avec l’Association au 418-851-2861 ou par la poste au 589 rue Richard, Trois-Pistoles, G0L 4K0.