Colloque en sécurité civile à Pohénégamook

Le samedi 4 février dernier, à titre de lauréat 2016 du mérite québécois en sécurité civile, l’Association des Pompiers de l’Est-du-Québec conjointement avec le ministère de la Sécurité publique du Québec tenaient le rendez-vous annuel en sécurité civile à Pohénégamook.

À partir de quels endroits peut-on gérer un sinistre? Qui y retrouve-t-on? Quelles activités s'y déroulent? Comment ces endroits doivent-ils être aménagés? Les décisions prises dans un Centre de coordination touchent les intervenants terrain, les chargés de mission, les citoyens et les médias. Comment faire pour garder la tête hors de l’eau dans un contexte où la pression se fait sentir de partout?

Cette journée a été destinée avant tout à la formation pour les directeurs des services incendies, coordonnateurs des mesures d’urgence, maires et conseillers municipaux. Les objectifs de cette formation ont été de permettre aux participants de se familiariser avec les procédés et outils pertinents à la mise en place et à la gestion d’un centre de coordination.

On se rappelle que la table des officiers de la MRC de Témiscouata, qui regroupe les directrices et directeurs généraux, a soulevé le besoin d’avoir de la formation en sécurité civile. Considérant que les formations en sécurité civile ont souvent lieu à l’extérieur de la région, et que cela engendre des couts élevés pour les municipalités tels que les repas, le temps de déplacement et les frais pour le coucher, il a donc été proposé d’amener la formation en région.

Le programme présenté est le Centre de coordination des mesures d’urgence… de la théorie à la pratique donné par un formateur accrédité par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Plusieurs municipalités et organisations étaient présentes et représentées par des élu-es, des directrices et directeurs généraux ainsi que des directeurs de service de sécurité incendie.

Cette journée a été des plus enrichissantes pour l’ensemble des participantes et participants. Un autre colloque en sécurité civile est dans les plans pour l’année prochaine. De plus, un second colloque organisé par l’APEQ, cette fois-ci en sécurité incendie, aura lieu à Dégelis le 22 avril prochain, pour plus d’informations : http://info-apeq.ca ou suivez nous sur facebook.