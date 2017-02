Les gagnants du Concours intercollégial de sculpture sur neige

Le Concours intercollégial de sculpture sur neige se tenait du 2 au 5 février au centre-ville de Rivière-du-Loup sous le thème «Voyage». Quinze équipes formées de 62 étudiants ont mis plus de 50 heures de travail dans ces sculptures, sous une température moyenne de - 15 degrés Celcius.

Le Cégep de Chicoutimi a décroché la 1ère position avec son oeuvre «Perpétuelle découverte». Les 2e et 3e places reviennent respectivement au Cégep Marie-Victorin pour «Autre monde» et au Cégep de Sept-Îles pour «Voguer à travers les lignes». Deux bourses «Développement durable» ont également été remises par l’Auberge internationale de Rivière-du-Loup au Cégep de Sept-Îles et au Cégep de Lévis-Lauzon.

Ce concours est une véritable vitrine panquébécoise sur les artistes collégiaux en formation et est associé au Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec. Il s’inscrivait dans la programmation Boule de neige, une série d’activités hivernales extérieures organisées par la Ville de Rivière-du-Loup.