Québec accorde 123 000 $ pour de la formation d’entreprises

Le 6 février, le ministre Jean D’Amour a précisé la participation financière du gouvernement du Québec dans un projet en pratiques innovantes pour 24 entreprises du Bas-Saint-Laurent. Le montant alloué est de 123 750 $ sur un budget de 261 169 $.

«Notre gouvernement est fier de soutenir cet important projet, qui permettra de cibler les besoins en innovation de nos entreprises et d’y répondre de façon adéquate», a commenté le ministre D’Amour.

Ce projet a été lancé au milieu du mois de novembre dernier. Il prendra fin le 31 mars prochain. «50 heures de formation et 20 heures de consultation en entreprise ont été dispensées jusqu’à maintenant», a précisé Denis Goulet, directeur du développement économique à la Ville de Rivière-du-Loup.

C’est d’ailleurs la Corporation industrielle, technologique et économique de Rivière-du-Loup et la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup qui ont orchestré les activités du projet. On note aussi la collaboration des autres SADC de la région. D’ailleurs, sur les 24 entreprises inscrites, 12 proviennent de la région de Rivière-du-Loup, quatre des Basques, trois du Témiscouata et quatre du Kamouraska.

La Ville de Rivière-du-Loup a consacré à ce projet un montant de 20 000 $ en services et en argent. Pour leur part, les entreprises participantes devaient débourser une somme se situant entre 2 000 $ et 2 500 $.

Nous reconnaissons sur la photo : Denis Goulet, directeur du Service du développement économique de la Ville de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache, maire de Rivière-du-Loup, Jean D’Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et Gilles Goulet, directeur général de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup.