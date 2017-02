ASTER dans la grande région de Montréal

ASTER, organisme d’interprétation scientifique basé à Saint-Louis-du-Ha! Ha! a annoncé lundi avoir reçu une contribution de 15 834 $ de la part du Comité d’investissement communautaire TELUS à Montréal. Avec cet appui, ASTER offrira ses services d’enseignement des sciences dans les écoles françaises et anglaises de la région montréalaise en 2017.

Les jeunes de la région de Montréal pourront faire l’expérience de voyager dans le temps et l’espace dans un planétarium portable haute définition déployant les dernières technologies pour présenter l’Univers et les splendeurs du monde qui nous entoure. Les premières activités sont prévues en mars prochain pour s’étendre jusqu’à l’automne.

Pour le directeur de l’entreprise ASTER, Stéphane Madore, ce partenariat ne fait que des heureux. «Pour notre entreprise, l’apport de TELUS est une belle marque de reconnaissance de notre travail ainsi qu’une belle manière de rejoindre nos clients car cette association contribue à forger notre crédibilité. En bout de ligne, les jeunes sont les grands gagnants de ce partenariat car ils ont accès à une activité captivante axée sur les technologies qu’ils n’auraient peut-être pas pu obtenir sans le support de TELUS.»

Concrètement, la contribution de TELUS permet à ASTER d’offrir un rabais de plus de 40 % sur l’activité aux écoles primaires et secondaires. ASTER opère un observatoire d’astronomie depuis plus de 40 ans déjà et œuvre depuis les années 1990 à vulgariser la science dans les écoles canadiennes et américaines. Plus de 640 000 élèves ont déjà rencontré l’un de ses éducateurs au fil des ans.