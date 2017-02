Plusieurs vedettes de l’aviation déjà confirmées pour le spectacle aérien

La présence de plusieurs as de la voltige aérienne confirme que la programmation du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup des 19 et 20 aout prochain sur le site de l’aéroport s’annonce être de grande envergure.

On y notera l’unique CF-18 peint aux couleurs du 150e Anniversaire du Canada, la formation d’avions acrobatiques YakAttack et leurs avions chinois et russe, Trevor Rafferty, l’as des compétitions de voltige aérienne, Manfred Radius, l’un des doyens des acrobates en vol et son planeur ainsi que Martin Hivon, pilote bien connu des Louperivois et son Christen Eagle II.

Organisé au profit de l’Association des Fusiliers du St-Laurent en l’honneur du 150e Anniversaire de la Confédération canadienne, ce grand rassemblement des amateurs de sensations fortes et des passionnés et curieux de l’aviation souhaite aussi devenir un rendez-vous estival incontournable pour le KRTB.

Les billets sont déjà disponibles en prévente au prix réduit de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. L’entrée demeurera gratuite pour les moins de 5 ans, quoiqu’ils devront absolument avoir un billet en main pour avoir accès au site. Des forfaits à prix avantageux sont également disponibles pour les familles et tous les billets sont faciles à se procurer via le site de billetterie en ligne Events.com. Il suffit de visiter le site web du Spectacle aérien à spectacleaerienrdl.com pour y être dirigé. De plus, des billets VIP incluant l’accès et le stationnement prioritaire au site, un billet d’entrée pour la tente VIP, le diner, les breuvages et bien plus encore seront disponibles en quantité très limitée.

Martin Hivon, pilote des Forces armées canadiennes depuis plus de 25 ans et instructeur sur le CF-18 à la base des Forces canadiennes de Bagotville, agira à titre de directeur général de l’évènement. Au groupe d’organisateurs, s’ajoutent Alain Dubé, un pilote privé, aux opérations aériennes, Édith Lévesque, une pilote commerciale, aux opérations au sol, Sylvain Arbour, un pilote commercial, à la sécurité et Jean-François Rivard et Anne Laporte qui seront respectivement responsables des transports et des communications et du marketing.

«Notre objectif est d’offrir un spectacle aérien comme il n’y en a jamais eu à Rivière-du-Loup. Un évènement excitant mettant en vedette les prouesses des pilotes de voltige parmi les meilleurs au monde. Une attention particulière est également portée à la variété des autres activités que nous voulons divertissantes, étonnantes et accessibles à tous. Nous sommes aussi en contact avec des dizaines de pilotes qui possèdent de superbes aéronefs pour notre exposition d’avions au sol. Les visiteurs pourront donc voir plusieurs avions de près et discuter avec les pilotes sur place», a souligné Martin Hivon.

Les organisateurs sont fiers d’annoncer que Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC a généreusement offert son soutien à l’organisation à titre de commanditaire principal. La MRC de Rivière-du-Loup ainsi que la Ville de Rivière-du-Loup ont elles aussi offert leur appui à l’évènement à titre de partenaires associés. Il est aussi possible de contacter les responsables du comité organisateur en écrivant à info@spectacleaerienrdl.com ou de leur faire part de votre intérêt à être bénévole avant ou lors de l’évènement en s’inscrivant à spectacleaerienrdl.com/devenez-benevole. D’autres participations en vol, activités et surprises sont présentement en négociation et plusieurs s’ajouteront à la programmation officielle.