Grand défi Pierre Lavoie : un projet inspirant à Notre-Dame-du-Portage

C’est avec une nouvelle recrue que l’équipe cycliste Premier Tech – Fonds de solidarité FTQ de Rivière-du-Loup participera pour une cinquième année consécutive à la randonnée de 1 000 kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie qui aura lieu du 15 au 18 juin prochain. Le 4 février dernier, ses membres ont présenté un projet inspirant à Notre-Dame-du-Portage, le résultat d’une belle collaboration.

Joëlle Hudon de la Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup prendra donc le relais, sur la route de Saguenay à Montréal, des autres membres de l’équipe 2017 : Christian Noël du Fonds régional de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent, Éric Fraser de Les Électriciens Desjardins, Michel Larouche de Premier Tech et Simon Dubé de Prelco. Ils seront accompagnés de Nicolas Morin de Berger au volant du motorisé de l’équipe.

Rappelons que par sa participation, l’équipe cycliste amasse des fonds qui sont redistribués pour permettre à des jeunes de la région de pratiquer des activités physiques. Ainsi, 20 écoles ont été parrainées en quatre ans, elles ont reçu une grande partie du total de 183 000 $ recueillis pour la mise en place de différents équipements. En 2016, l’équipe Premier Tech – Fonds de solidarité FTQ a récolté plus de 64 000 $, terminant ainsi au 7e rang parmi les 200 équipes au chapitre des fonds amassés. De ce montant, 11 000 $ ont été remis à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie.

UN PROJET INSPIRANT

Lors de la présentation de l’équipe 2017 au Chalet des sports de Notre-Dame-du-Portage, on a expliqué plus en détails l’un des projets supportés financièrement au cours de la dernière année. Alexandre Gaudreau, Pascale Brouillette et Martin Raymond Cloutier ont réalisé une belle initiative qui a permis d’acquérir en décembre 75 paires de skis de fond, incluant les bottes de diverses grandeurs. Cette acquisition permet aux élèves des deuxième et troisième cycles de la Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup d’accéder à ce sport en tout temps. De plus avec la collaboration de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage, qui a accepté d’entreposer les équipements dans le Chalet des sports, il est possible aux familles d’accéder gratuitement aux équipements.

«Nous avons un vecteur, un effet de levier, grâce aux autres partenaires et au travail exceptionnel de trois personnes bénévoles; c’est porteur ce genre de projet», a commenté Christian Noël. Déjà en 33 jours d’utilisation, les retombées sont très intéressantes. Plus de 2 000 élèves de la Commission scolaire ont participé à des journées de plein air à Notre-Dame-du-Portage. Notez qu’ils ont aussi accès aux autres installations comme la patinoire et la glissade. «En fin de semaine dernière, il y a eu 250 personnes. Les enfants initient leurs parents. De plus, 60 jeunes sont ici à chaque samedi matin pour des cours», a souligné l’un des responsables.

GRAND DÉFI 2017

Les initiatives pour faire bouger les jeunes qui découlent du Grand défi Pierre Lavoie sont toutes intéressantes. Pour cette année, l’équipe se fixe un objectif tout aussi stimulant de 50 000 $. Et comme dans les années antérieures, l’équipe va soutenir le projet de plusieurs écoles.

Outre le généreux soutien financier offert par le milieu des affaires et le grand soutien de la Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup, l’appui de la population est également nécessaire afin de faire de cette aventure un succès. C’est pourquoi il sera toujours possible d’encourager les membres de l’équipe en faisant un don directement au nom de l’équipe Premier Tech – Fonds de solidarité FTQ par le biais du site web du Grand défi Pierre Lavoie, www.legdpl.com/le-1000-km/don-a-une-equipe. En plus, l’équipe cycliste tiendra son vélothon annuel le 29 avril au IGA de Rivière-du-Loup.