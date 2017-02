La signature territoriale «MRC de Rivière-du-Loup, La VRAIE Vie» fait peau neuve

La « MRC de Rivière-du-Loup, La VRAIE Vie » change d’apparence. Réalisée par l’agence Tactic design, la nouvelle signature graphique bleue et grise est présentée dans un cercle et fait un clin d’œil au sceau de certification de qualité qui existe dans plusieurs secteurs d’activités.

La typographie fait main fait référence à l’aspect humain et naturel du milieu de vie que l’on retrouve tant sur le littoral que sur les hauts plateaux. Le cercle est notre promesse d’offrir, tant à nos résidents qu’aux nouveaux arrivants, un milieu agréable et épanouissant.

Tout comme le site Web territorial, la signature se veut un reflet du territoire et présente aux citoyens d’ici et d’ailleurs, ainsi qu’aux entrepreneurs, les forces et les atouts de notre région. Vivre dans un environnement naturel de grande qualité tout en bénéficiant des services ainsi que de la vitalité commerciale et culturelle, c’est ça La VRAIE Vie.

Mise en place conjointement par le CLD, la SADC et la MRC de Rivière-du-Loup en 2003, la signature La « MRC de Rivière-du-Loup, La VRAIE Vie » en est à son troisième visuel, dont le dernier a été réalisé lors de la création du site web territorial www.riviereduloup.ca en 2009.