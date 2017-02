Le pont de glace du lac Témiscouata est ouvert

Le pont de glace reliant la Municipalité de Saint-Juste-du-Lac et la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est accessible à tous, automobilistes, motoneigistes et marcheurs, depuis samedi dernier.

La sécurité du pont fait l'objet d'une attention constante. Des tests sont effectués régulièrement afin de s'assurer que la glace est suffisamment solide pour supporter le poids d’une automobile. En cas d’interruption du service, les utilisateurs seront informés aux entrées du pont et au www.temiscouatasurlelac.ca dans la section «Sujets de l’heure».

Afin d’assurer la sécurité des usagers et de conserver le pont de glace le plus longtemps possible, il est important de respecter les consignes suivantes : la limite de vitesse de 25 km/h maximum pour éviter l’effet de vagues sous la glace pouvant causer des fissures importantes; une distance minimale de 30 mètres (100 pieds) entre les véhicules; un tonnage maximal de 2949 kg (6500 lb) pour les camionnettes. Il est à noter que les camions lourds sont interdits en tout temps.



Environ 350 véhicules empruntent le pont de glace chaque jour. Il est aussi utilisé par de nombreux marcheurs, motoneigistes et quadistes. La période d’utilisation par les automobilistes est en moyenne de 66 jours et le record est de 77 jours. En 2016, le pont n’avait pu ouvrir à cause des conditions climatiques. Les gens de la région sont invités à venir marcher sur le pont afin de profiter des plaisirs de l’hiver sur le lac Témiscouata.