La MRC de Kamouraska dévoile sa mission, sa vision et ses valeurs

Dans le contexte d’un 4 à 7 convivial entre employés et élus, la MRC de Kamouraska a procédé au lancement de sa mission, sa vision et ses valeurs (MVV) en plus de dévoiler une plaque murale à cet effet, le 1er février dernier.

Bien qu’historiquement, des efforts ont déjà été effectués pour faire connaître les principaux mandats de la MRC, celle-ci demeurait jusqu’à maintenant dépourvue d’énoncés de mission, de vision et de valeurs organisationnelles, lesquelles dictent en quelque sorte ses grandes orientations ainsi que les choix et priorités d’action. Étant un acteur-clé du territoire, la MRC s’est dotée d’une mission plus large que la simple exécution des mandats dévolus par la loi ou confiés par les municipalités.

C’est afin de mieux cerner l’identité de son organisation, de la faire connaître, de travailler vers un but commun et de s’assurer d’une cohérence dans ses actions que la MRC a lancé ses MVV. « Nous souhaitons que celles-ci puissent devenir un véritable outil de mobilisation ainsi qu’un guide pour la prise de décision», a mentionné le directeur général, Yvan Migneault.

DÉMARCHE

La détermination des mission, vision et valeurs est un processus qui a impliqué dès le départ l’ensemble des membres de l’équipe. Un comité de ressources humaines élargi a été mis sur pied, pour élaborer les MVV, lequel est animé par la directrice générale adjointe, Maryse Hénault-Tessier. Ce comité est constitué du préfet élu au suffrage universel, de cinq maires des municipalités constituantes de la MRC, du directeur général et de deux membres du personnel (désignés par le personnel lui-même).

«Les employés (es) et élus (es) font partie intégrante de notre organisation. L’activité tenue le 1er février avec eux se veut plus qu’un simple lancement des MVV, c’est le début d’une démarche d’appropriation afin que celles-ci soient vivantes, vécues et véhiculées au quotidien», a soutenu Yvon Soucy, préfet élu. «Les idées de sentiment d’appartenance, solidarité régionale, concertation, qualité et gestion responsable sont incluses au cœur même de la mission», renchérit-il.

TOURNÉE VERS L’AVENIR

Avec ces MVV, la MRC désire notamment que ces dernières soient mises de l’avant régulièrement, rappelées, et concrétisées dans un ensemble d’éléments de la vie quotidienne de l’organisation. Certaines actions pourront ainsi être mises en œuvre telles que la diffusion et la promotion des MVV sur différentes plateformes, l’intégration de ces dernières dans toute évaluation du personnel ainsi que dans les rencontres d’équipe. Également, la MRC entend définir dans les priorités d’actions annuelles, certaines actions directement en lien avec le déploiement des MVV.

«Ces dernières sont un atout intéressant permettant de communiquer des éléments essentiels aux employés (es), aux Kamouraskois (es) et aux autres acteurs du territoire. Il s’agit en quelque sorte d’un outil de mobilisation, permettant d'orienter les efforts de tous vers un même but » de conclure le préfet.

MISSION

Dans le cadre des mandats qui lui sont confiés par la Loi et par ses municipalités constituantes, assurer une planification harmonieuse de l’aménagement et du développement du territoire, en valorisant et consolidant le sentiment d’appartenance et la solidarité régionale, par une approche concertée, des services de qualité et une gestion responsable et durable des ressources.

VISION

La MRC de Kamouraska mise sur les compétences de son équipe et sur la concertation de ses élus pour évoluer vers une organisation encore plus efficace et efficiente, valorisée et appuyée par ses municipalités, respectée par ses partenaires et reconnue par sa population.