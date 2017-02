Les chantiers de Réalisons Témiscouata-sur-le-Lac : lancement de projets concrets

Les chantiers de Réalisons Témiscouata-sur-le-Lac ont dévoilé leurs projets respectifs le 2 février dernier à l’occasion d’un 5 à 7 au BeauLieu Culturel du Témiscouata. Les neuf projets seront réalisés au cours de prochains mois dans l’objectif de dynamiser le milieu.

Dans le domaine des affaires, quatre projets sont proposés par différents chantiers. Pimpons nos parcs industriels vise à repenser l’environnement de ces endroits et la façon de les présenter afin d’attirer plus d’entrepreneurs de l’extérieur. Rabaska, un espace de travail collaboratif, mettra des locaux et de l’équipement à la disposition de travailleurs autonomes. L’évènement Week-end en grand offrira un contexte stimulant pour la création d’entreprises grâce aux conseils de professionnels. Le comité des Éclaireurs propose une rencontre de gens d’affaires afin de réfléchir aux outils, aux besoins et aux leviers nécessaires au développement économique de la communauté.

Trois projets touchent la promotion du milieu. Le comité Tourisme prépare une rencontre des acteurs de ce domaine afin de stimuler la collaboration entre les intervenants et d’augmenter l’attractivité touristique de la ville. Le projet La Caldwell souhaite faire l’inventaire des éléments historiques de ce secteur et les mettre en valeur. Mon Témiscouata-sur-le-Lac est une campagne pour inviter citoyens et visiteurs à partager à l’aide d’un mot-clic rassembleur des photos illustrant leurs sources de fierté dans la ville afin de développer le sentiment d’appartenance des Témilacois.

Le comité des Passerelles prépare une rencontre des présidents des organismes afin d’identifier collectivement les besoins et les attentes en matière de consolidation de leur vie associative. Finalement, Espaces Campus souhaite rendre le Témiscouata plus accueillant et adapté à l’arrivée d’étudiants dans le contexte de l’ouverture du centre d’études collégiales.

Des fiches détaillées de chacun des projets sont disponibles sur le site Internet de Réalisons Témiscouata-sur-le-Lac : imaginons-tsll.llio.quebec.

Pour Gilles Garon, maire de Témiscouata-sur-le-Lac, «ces initiatives portées par des gens du milieu démontrent que la communauté est en action et qu’ils contribuent activement au développement de leur ville. Et quiconque veut s’impliquer à la réussite de sa communauté, sera évidemment toujours le bienvenu.»

Les comités ont élaboré leur projet au terme d’une série de labos animés par le Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup. Ce dernier offrira d’ailleurs une formation sur les processus collaboratifs pour mettre les personnes au cœur de l’innovation et pour trouver, ensemble, des solutions nouvelles centrées sur les besoins des usagers. Cette formation de 12 heures est offerte les 11 et 12 février à tous les citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac en s’inscrivant à laboschantier@gmail.com.